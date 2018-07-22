Ведран Чорлука - жене: "Извини, Франка, не будет у нас медового месяца"

Защитник Ведран Чорлука в Инстаграме сообщил, что вылетел в Москву, где присоединится к "Локомотиву". Накануне игрок женился на участнице "Евровидения-2018" Франке Бателич. Свадьба прошла в хорватском Бале.

- Извини, Франка, но у нас не будет медового месяца. С завтрашнего дня я возвращаюсь к делам. Москва, я уже в пути, - написал Чорлука, добавив хэштеги "Локомотив" и "новый сезон".

Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин сообщал, что игрок, выступавший на ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии, присоединится к клубу 23 июля.

"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)