Ведран Чорлука: "Выше голову, парни!"

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука поддержал команду и болельщиков после поражения от ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России (0:4). Сам хорват не смог принять участие в игре из-за травмы.

"Когда-то мы выиграем, когда-то мы проиграем, но даже хоть это и сложно, мы в этом вместе! Выше голову, парни!" - написал на своей странице в "Твиттере" Чорлука.