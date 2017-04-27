Ведран Чорлука: "Выше голову, парни!"

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука поддержал команду и болельщиков после поражения от ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России (0:4). Сам хорват не смог принять участие в игре из-за травмы.
"Когда-то мы выиграем, когда-то мы проиграем, но даже хоть это и сложно, мы в этом вместе! Выше голову, парни!" - написал на своей странице в "Твиттере" Чорлука.
Когда-то мы выиграем, когда-то мы проиграем, но даже хоть это и сложно, мы в этом вместе!!! Выше голову, парни!!! ❤💚 #loko #тольколоко pic.twitter.com/mEezYYKDDx– Vedran Ćorluka (@CorlukaV05_14) 27 апреля 2017 г.