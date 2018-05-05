Ведран Чорлука: "У меня 14-й номер, чемпионства ждали 14 лет. Это судьба"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Железнодорожники стали чемпионами спустя 14 лет.

- Не знаю, что сказать. У меня 14-й номер на футболке, и чемпионства пришлось ждать 14 лет, - приводит пресс-служба "Локо" слова Чорлуки. - Это судьба. Болельщикам спасибо за поддержку! Все только начинается.

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры