22:18 | Футбол — РФПЛ

Ведран Чорлука: "У меня 14-й номер, чемпионства ждали 14 лет. Это судьба"

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Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Железнодорожники стали чемпионами спустя 14 лет.

- Не знаю, что сказать. У меня 14-й номер на футболке, и чемпионства пришлось ждать 14 лет, - приводит пресс-служба "Локо" слова Чорлуки. - Это судьба. Болельщикам спасибо за поддержку! Все только начинается.

"Локомотив" - чемпион! Что происходит после игры

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/17856

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Мальчиш-Кибальчиш

Обосраться можно от этакой прухе.

22:40

баламошка

Да не трынди хоть) Судьба это) Щас вот баламошка Тарасова посадит за побои, а потом и выведет на чистую воду продажное судейство. Отберут тогда у вас все очки, а Спартак станет чемпионом! Вот так вот!

22:34

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