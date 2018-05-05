Ведран Чорлука: "У меня 14-й номер, чемпионства ждали 14 лет. Это судьба"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Железнодорожники стали чемпионами спустя 14 лет.
- Не знаю, что сказать. У меня 14-й номер на футболке, и чемпионства пришлось ждать 14 лет, - приводит пресс-служба "Локо" слова Чорлуки. - Это судьба. Болельщикам спасибо за поддержку! Все только начинается.
Мальчиш-Кибальчиш
Обосраться можно от этакой прухе.
22:40
баламошка
Да не трынди хоть) Судьба это) Щас вот баламошка Тарасова посадит за побои, а потом и выведет на чистую воду продажное судейство. Отберут тогда у вас все очки, а Спартак станет чемпионом! Вот так вот!
22:34