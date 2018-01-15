Ведран Чорлука: "Не ожидал, что "Локомотив" будет сильнее в матчах со всеми прямыми конкурентами"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что получал огромное удовольствие от игры команды в первой половине сезона. При этом 31-летний хорват не ожидал, что железнодорожники смогут обыграть всех прямых конкурентов в чемпионате России.

– Ожидали таких результатов от команды? – вопрос Чорлуке.

– То, что у "Локо" – огромный потенциал – очевидно для всех, в том числе и для нас самих. Но одно дело – потенциал, а другое – уверенность в своих силах, командный дух, победы над всеми прямыми конкурентами. "Зенит", "Спартак", ЦСКА – очень серьезные клубы! Но мы были сильнее во всех случаях. Вот этого я не ожидал, честно скажу. Я получал огромное удовольствие, наблюдая за игрой "Локомотива".

– Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед вылетом на сбор заявил: "Мы уже сейчас думаем о матчах с "Ниццей".

– "Ницца" – "Локо" – отличная афиша для возобновления сезона. О "Ницце" лучше всех расскажет Пейчинович, который там играл! Я слышал несколько фамилий из этой команды: Балотелли, Данте... Это здорово, что мы в весенней части еврокубков. Действительно, впереди интрига, интересный опыт, болельщикам хочется этого обсуждения уже сейчас. Французский футбол – сильный, быстрый. Просто нам точно не будет. Но мне кажется, "Локомотив" уже доказал, что может играть с любыми командами и не бояться. Не думаю, что "Ницца" сильнее "Зенита", "Спартака", ЦСКА. Надо выходить и показывать свою игру.