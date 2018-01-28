Ведран Чорлука: "Мне все равно, кто будет капитаном "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука дал понять, что для него неприниципально, кто будет капитаном команды во второй части сезона. 32-летний хорват формально является капитаном железнодорожников, однако из-за травмы он пропустил всю первую часть сезона, а капитанскую повязку носил Игорь Денисов.

- Мне все равно, кто будет капитаном, - сказал Чорлука в интервью клубной пресс-службе. - Повязка в этой команде - это неважно. Буду это я, Денисов, Гильерме или кто-то еще - неважно. У нас много лидеров. Если не я буду капитаном, ничего страшного не будет. Мне 32 года. Главное, чтобы команда выигрывала.