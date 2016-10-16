Ведран Чорлука: "Мечтаю сказать Модричу, Ракитичу, Манджукичу, что выиграл чемпионат с "Локомотивом"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука признался, что минувшим летом был близок к уходу из команды. В итоге хорват продлил контракт с московским клубом.

– Был ли момент, когда оставалось полшага до ухода? Честно? Был. Когда начался процесс смены руководства, я чувствовал некоторую неопределенность, – цитирует еженедельник "Футбол" Чорлуку. – В то же время ко мне действительно проявляли предметный интерес некоторые клубы. Но вы знаете, как в итоге все разрешилось – контракт с "Локо" был продлен.

Вы помните, как я оказался в Москве? Это был 2012 год. В "Тоттенхэме" у меня было не все хорошо, я был в аренде в Леверкузене, и вот Билич и "Локомотив" дают мне один из лучших шансов моей жизни. Здесь у меня друзья, здесь отличный стадион. Москва, что бы вы ни говорили, – замечательный город. Но главное, я еще не все отдал "Локомотиву", что должен. Здесь в меня верили всегда. Летом уже должен был я поверить в "Локомотив".

Когда я приезжаю в сборную Хорватии, мы садимся и каждый рассказывает, что у них хорошего в клубе. Модрич говорит, что они выиграли с "Реалом", Ракитич – что в "Барселоне", Манджукич – как там в "Ювентусе". И так далее, все парни по очереди. А я сижу и молчу и мечтаю, что когда-нибудь я им скажу тоже: мы выиграли чемпионат, мы взяли Кубок. А пока, да, обидно. Я остался в том числе и для того, чтобы это исправить.