Ведран Чорлука: "Когда команда пропускает гол, это не зависит от двух человек"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука на пресс-конференции перед встречей с болельщиками рассказал о своем состоянии после травмы. Он отметил, что в последних матчах команда сыграла плохо.

– Я провел две тренировки с командой и занимался с физиотерапевтом. Чувствую себя хорошо. Завтра будет еще одна тренировка, после чего мы решим, как быть в субботу, - приводит слова Чорлуки официальный сайт "Локомотива".

– Ваша пара с Пейчиновичем считается одной из лучших в России, но в последних матчах вы действовали не слишком удачно. В чем причина?

– Когда ты пропускаешь гол, это зависит не от двух человек, а от всей команды. Все обороняются и атакуют вместе. В последних матчах мы действительно сыграли плохо. Могу сказать за себя – я могу и должен действовать лучше. Надеюсь, уже в эту субботу мы победим и не пропустим.