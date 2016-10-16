Ведран Чорлука: "Как вы определяете, футбольная страна или нефутбольная?"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука выразил мнение, что посещаемость футбольных матчей не является главным критерием, по которому страну можно назвать футбольной. Ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ухода с поста наставника сборной сказал, что Россия – нефутбольная страна.

– Я не понимаю, как вы определяете, футбольная страна или нефутбольная? – цитирует ftbl.ru Чорлуку. – По тому, как ходят на стадион? А где сейчас ходят хорошо, кроме Англии и Германии? В Испании? Но там три клуба, на матчах которых постоянно аншлаг, а на "Хетафе" – "Леванте" 7 тысяч человек. Италия – то же самое: раньше было, сейчас – нет. "Рома" – "Аталанта" – 30 тысяч, а стадион принимает 70. У всех есть проблемы. Но у вас сейчас будут отличные стадионы, чтобы решать их. ЦСКА, "Краснодар", "Спартак", "Локомотив" – у всех есть очень хорошие арены, теперь дело за клубами – они должны работать.