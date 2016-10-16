16:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ведран Чорлука: "Как вы определяете, футбольная страна или нефутбольная?"

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Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука выразил мнение, что посещаемость футбольных матчей не является главным критерием, по которому страну можно назвать футбольной. Ранее главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после ухода с поста наставника сборной сказал, что Россия – нефутбольная страна.

– Я не понимаю, как вы определяете, футбольная страна или нефутбольная? – цитирует ftbl.ru Чорлуку. – По тому, как ходят на стадион? А где сейчас ходят хорошо, кроме Англии и Германии? В Испании? Но там три клуба, на матчах которых постоянно аншлаг, а на "Хетафе" – "Леванте" 7 тысяч человек. Италия – то же самое: раньше было, сейчас – нет. "Рома" – "Аталанта" – 30 тысяч, а стадион принимает 70. У всех есть проблемы. Но у вас сейчас будут отличные стадионы, чтобы решать их. ЦСКА, "Краснодар", "Спартак", "Локомотив" – у всех есть очень хорошие арены, теперь дело за клубами – они должны работать.

Дополнительная информация

http://www.ftbl.ru/issues/vedran-chorluka-u-lokomotiva-ne-byvaet-serediny-tolko-chernoe-ili-beloe-inogda-ya-dumayu-pochemu-eto/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Murarius

В Перми что ни построй, все равно пусто будет. У них сейчас даже фанаты сидят с кузьмичами на одной трибуне.

18:26

Бриллиантидис

вот это сказал человек с головой, в отличии от предыдущего оратора.

17:40

Lexys1

"Рома" – "Аталанта" – 30 тысяч, а стадион принимает 70" ну так то еще к ЧМ-90 строили большие)

17:27

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