Ведран Чорлука: "Хотел бы, чтобы на сборную Хорватии обратили внимание на ЧМ-2018"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука в интервью клубной пресс-службе отметил, что рассчитывает на яркое выступление сборной Хорватии на чемпионате мира-2018​. Хорваты сыграют в группе с Исландиней, Аргентиной и Нигерией.

– До чемпионата мира в России меньше полугода. Мы увидим Ведрана Чорлуку в составе сборной Хорватии?

– Все зависит от ноги.

– Что говорит тренер сборной?

– Пересекался с ним в декабре, когда участники ЧМ приезжали на жеребьевку. От меня ждут двух вещей – здоровья и регулярных выступлений. Тогда все будет хорошо, и я приеду в России летом. Кстати, ребята из команды меня уже вовсю расспрашивают. В частности, о Петербурге. Дело в том, что во время ЧМ мы будем жить в 70 километрах от Санкт-Петербурга. Жаль, что не в Баковке. Про Питер знаю не так много – был там только на играх. Но, надеюсь, будет время немного посмотреть этот красивый город.

– Задача – выйти из группы?

– Да. Я бы хотел, чтобы на сборную Хорватии обратили внимание. У нас хорошая, крепкая команда. Есть талант. Мы так говорим перед каждым крупным турниром, а на деле не всегда получается… Надеюсь, выполним задачу, в соперниках: Нигерия, Исландия, Аргентина...