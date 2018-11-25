Веденеев – о ситуации между Семаком и Маркизио: "Какой смысли выпускать семикратного чемпиона Италии всего на три минуты?"

Чемпион СССР-1984 в составе "Зенита" Сергей Веденеев прокомментировал "СЭ" ситуацию, которая сложилась между полузащитником сине-бело-голубых Клаудио Маркизио и главным тренером Сергеем Семаком. В конце матча 15-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:0) между итальянцем, оставшимся в запасе, и россиянином на скамейке произошел разговор, в результате которого оба остались недовольны.

– Маркизио прибыл сюда в статусе 7-кратного чемпиона Италии, наверное, он считает, что не заслужил, чтобы его выпускали на замену за три минуты до конца встречи, – сказал Веденеев. – Пусть любого другого отправят на поле, необязательно такого титулованного футболиста.

– То есть он имеет право на особое отношение?

– Нет. Просто можно объяснение недовольству. Какой смысл выпускать такого хавбека на три минуты? Видимо, так рассуждает Маркизио. Думаю, что ни один тренер в Италии такого бы не сделал.

– Что Семаку теперь делать?

– Необходимо эмоции погасить и спокойно поговорить с Маркизио. (Арман Мкртчян)​

Семак и Маркизио: что произошло на скамейке "Зенита"? //

Сергей Семак: "Маркизио отказался выходить на замену? Вам показалось"