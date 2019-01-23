21:09 | Футбол — РПЛ

Вечернюю тренировку "Спартака" Зобнин провел в бассейне

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Хавбек "Спартака"  Роман Зобнин во время вечерней тренировки красно-белых на сборе в Катаре занимался в бассейне с физиотерапевтом, информирует официальный сайт красно-белых. Во вторник 24-летний хавбек тренировался в общей группе.

Нападающий Луиз Адриану пропустил обе сегодняшние тренировки на поле из-за того, что почувствовал дискомфорт в области ахиллова сухожилия. Форвард Зе Луиш работал по индивидуальной программе утром, а вечером присоединился к общей группе.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2019-01-23-zharkaya_katarskaya_sreda/

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