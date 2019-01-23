Вечернюю тренировку "Спартака" Зобнин провел в бассейне

Хавбек "Спартака" Роман Зобнин во время вечерней тренировки красно-белых на сборе в Катаре занимался в бассейне с физиотерапевтом, информирует официальный сайт красно-белых. Во вторник 24-летний хавбек тренировался в общей группе.

Нападающий Луиз Адриану пропустил обе сегодняшние тренировки на поле из-за того, что почувствовал дискомфорт в области ахиллова сухожилия. Форвард Зе Луиш работал по индивидуальной программе утром, а вечером присоединился к общей группе.

📰 Утреннее занятие было в большей степени направлено на силовую работу, а вечернее носило в основном игровой характер и завершилось двусторонкой на полполя.



ℹ️ Информация из Дохи 👉🏻 https://t.co/d5srGhZa8J#Спартак #КрасноБелыеСборы🇶🇦 #Spartak pic.twitter.com/b5ED5VUOs7 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2019 г.

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