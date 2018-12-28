"Вечерний Гинер". Холодец, икра и маринованные грибы для бразильцев и исландцев ЦСКА

ЦСКА на своем официальном youtube-канале опубликовал очередное новогоднее видео, сделанное в стиле пародии на популярное шоу "Вечерний Ургант", выходящее на "Первом канале". Главными героями рубрики "Испытание застольем" стали бразильские и исландские игроки красно-синих: защитник Родригу Бекао, Мариу Фернандес, Хердур Магнуссон, а также хавбек Арнор Сигурдссон.

Вместе они попробовали различные блюда, традиционные для российского новогоднего стола, включая бутерброды с красной икрой, холодец, кабачковую икру, селедку под шубой, маринованные грибы.

Напомним, в среду на youtube-канале ЦСКА появился новогодний ролик, в котором приняли участие владелец клуба Евгений Гинер и главный тренер Виктор Гончаренко. А в четверг героем подобного видео стал гокипер красно-синих Игорь Акинфеев.

ЦСКА занимает третье место в премьер-лиге, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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