"Вечерний Гинер". Акинфеев - в новогоднем шоу ЦСКА

ЦСКА на своем официальном youtube-канале опубликовал очередное новогоднее видео, сделанное в стиле пародии на популярное шоу "Вечерний Ургант", выходящее на "Первом канале". Главным героем рубрики "Взгляд снизу" стал голкипер красно-синих Игорь Акинфеев - он пообщался с юными болельщиками армейского клуба.

Вместе они попытались подумать, как расшифровывается аббревиатура ЦСКА, назвать игроков армейского клуба, а также ответить на вопрос, кто такой голкипер. Кроме того, юные фанаты продемонстрировали Акинфееву, как их родители радуются победам красно-синих.

Напомним, в среду на youtube-канале ЦСКА появился новогодний ролик, в котором приняли участие владелец клуба Евгений Гинер и главный тренер Виктор Гончаренко.

ЦСКА занимает третье место в премьер-лиге, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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