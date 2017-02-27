13:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ВЭБ не планирует инвестировать в спортивные клубы, в том числе в ЦСКА

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Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков подчеркнул, что банк не собирается вкладывать средства в спортивные клубы, в том числе в ЦСКА. ВЭБ инвестировал в строительство новой арены армейцев 240 миллионов долларов.

Ранее президент красно-синих Евгений Гинер сообщил, что клуб ведет переговоры с банком по переименованию стадиона в "ВЭБ-Арену".

- Мы не являемся организацией, которая инвестирует в спортивные клубы. У нас нет планов инвестиций в клуб ЦСКА, - приводит ТАСС слова Горькова. - Вообще, у нас мораторий на благотворительную деятельность. У нас нет никакого интереса не только к ЦСКА, но и любым другим клубам.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4054083

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

так там же, по словам Гинера, он на одних только билетах стоимость постройки за пять лет окупит. зачем инвесторы?

14:11

баламошка

ВЭБ стал умнее)

14:01

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