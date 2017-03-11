16:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вдова Яшина поздравила Акинфеева с рекордом по количеству сухих матчей

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Вдова легендарного вратаря Льва Яшина, Валентина, поздравила вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионате России. Сегодня 30-летний Акинфеев провел 161-ю сухую встречу, у Яшина – 160.

- Акинфеев - отличный футболист, поздравляю его и вас, - приводит ТАСС слова Яшиной. - Когда он провел 100 сухих матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране.

Теперь на счету Акинфеева 255 сухих матчей – лучший показатель среди отечественных вратарей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4086878

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КОММЕНТАРИИ (1)
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delacrua

В ЛЧ зато другой рекорд. любая европейская команда дырявит его.

17:42

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