Вдова Яшина поздравила Акинфеева с рекордом по количеству сухих матчей

Вдова легендарного вратаря Льва Яшина, Валентина, поздравила вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с установленным рекордом по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионате России. Сегодня 30-летний Акинфеев провел 161-ю сухую встречу, у Яшина – 160.

- Акинфеев - отличный футболист, поздравляю его и вас, - приводит ТАСС слова Яшиной. - Когда он провел 100 сухих матчей, я подарила ему статуэтку вратаря. Безусловно, он сейчас лучший вратарь в стране.

Теперь на счету Акинфеева 255 сухих матчей – лучший показатель среди отечественных вратарей.