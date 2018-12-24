Васин с середины октября дважды тестировался РУСАДА

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин, из-за тяжелой травмы колена последний раз выходивший на поле в феврале, с середины октября дважды проходил тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА), информирует ТАСС со ссылкой на отчет о допинг-тестировании организации.

Васин летал с командой на заключительный гостевой матч Лиги чемпионов против "Реала" (3:0), однако не был внесен в заявку на игру.

30-летний защитник в этом году проверялся РУСАДА на допинг четыре раза. Из игроков сборной России, включенных в заявку на чемпионат мира, максимальное количество допинг-проб сдал в 2018 году офицерам Российского антидопингового агентства защитник Владимир Гранат - семь. С 15 октября по 15 декабря участникам ЧМ-2018 не приходилось проходить допинг-тестирование в РУСАДА.