Васин пройдет обследование в Италии из-за повреждения коленного сустава

Защитник ЦСКА Виктор Васин в ближайшие дни пройдет медицинское обследование в Риме в клинике "Вилла Стюарт", информирует пресс-служба армейцев. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:0) игрок обороны получил повреждение коленного сустава, из-за чего был заменен.

Отмечается, что обследование проведет профессор Пьер Паоло Мариани. В этой римской клинике Васин оперировался в 2011 году, когда у него диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена.