Васин пройдет обследование в Италии из-за повреждения коленного сустава

Защитник ЦСКА Виктор Васин в ближайшие дни пройдет медицинское обследование в Риме в клинике "Вилла Стюарт", информирует пресс-служба армейцев. В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:0) игрок обороны получил повреждение коленного сустава, из-за чего был заменен.
Отмечается, что обследование проведет профессор Пьер Паоло Мариани. В этой римской клинике Васин оперировался в 2011 году, когда у него диагностировали повреждение передней крестообразной связки правого колена.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-vasin-proydyet-obsledovanie-v-italii/
Cergalex
А что мешает ему пройти обследование в МОСКВЕ? Я просто не понимаю, за какое мастерство Черчесов берет его в сборную? Самый слабый защитник!
16:51 22 февраля