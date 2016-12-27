Васин определился с игровым номером в ЦСКА

ЦСКА в своем официальном твиттере объявил, что вернувшийся в команду защитник Виктор Васин выбрал себе игровой номер. Как и раньше, 28-летний футболист будет играть под 5-м номером.
Текущий сезон Васин начинал в аренде "Уфе", за которую провел 17 матчей в премьер-лиге и не отметился результативными действиями. За ЦСКА защитник с 2011 года провел всего 7 игр.
Виктор Васин после возвращения в #ЦСКА будет выступать под прежним 5-м номером. С возвращением, Витя! pic.twitter.com/hisTeQdMl1– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 27 декабря 2016 г.