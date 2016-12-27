17:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Васин определился с игровым номером в ЦСКА

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ЦСКА в своем официальном твиттере объявил, что вернувшийся в команду защитник Виктор Васин выбрал себе игровой номер. Как и раньше, 28-летний футболист будет играть под 5-м номером.

Текущий сезон Васин начинал в аренде "Уфе", за которую провел 17 матчей в премьер-лиге и не отметился результативными действиями. За ЦСКА защитник с 2011 года провел всего 7 игр.

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