Васин назвал кумира детства

Защитник ЦСКА Виктор Васин заявил, что в детстве его кумиром был полузащитник "Ювентуса", "Реала" и сборной Франции Зинедин Зидан. 30-летний спортсмен также добавил, что считает экс-форварда "Наполи" Диего Марадону лучшим футболистом 20 века.

- Кумир детства? Зидан, - сказал Васин в интервью клубной пресс-службе. - Лучший игрок 20 века? Марадона. Потому что он играл в Европ. Его все сравнивают с Пеле, но тот играл у себя на родине. Там не очень понятен уровень чемпионата. В Европе же все ясно, поэтому Марадона. Он играл ярко на очень высоком уровне. Марадона или Месси? Месси.

Напомним, Васин получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава 21 февраля 2018 года в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0). С тех пор он не появлялся на поле.

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