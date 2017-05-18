Васин, Фернандес и Игнашевич получили травмы в матче с "Рубином"

Сразу пять игроков ЦСКА могут пропустить матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи". Василий Березуцкий, Виктор Васин, Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес и Бибрас Натхо получили травмы в матче 29-го тура премьер-лиги против "Рубина" (2:0). Армейцы опережают "Зенит" в борьбе за второе место на одно очко и в случае победы обеспечат себе серебряные награды.

"У защитников Василия Березуцкого и Виктора Васина – травмы мягких тканей голени. У Сергея Игнашевича травма костей левой стопы. У Мариу Фернандеса во время одного из столкновений с соперником случился рецидив старой травмы носа. У Бибраса Натхо сильный ушиб передней поверхности голени", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Добавим, что Васин и Мариу Фернандес включены в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

Матч ЦСКА – "Анжи" состоится 21 мая, начало – в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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