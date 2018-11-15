Васин, Фернандес, Ахметов и Дзагоев занимаются по индивидуальной программе

Сегодня ЦСКА​ провела тренировку на своей базе в Ватутинках. Полузащитники Константин Кучаев, Александр Макаров и Иван Обляков работали в общей группе.

Занятие началось с работы в тренажерном зале и продолжилось на поле, где команда после разминки приступила к квадратам в различных вариациях, а затем сыграла двусторонку, сообщает сайт ЦСКА.

Футболисты "армейцев" Алан Дзагоев, Мариу Фернандес, Ильзат Ахметов и Виктор Васин в данный момент занимаются по индивидуальной программе.

ЦСКА после 14 матчей в чемпионате России занимает пятое место с 23 очками.