Васин, Фернандес, Ахметов и Дзагоев занимаются по индивидуальной программе

Сегодня ЦСКА провела тренировку на своей базе в Ватутинках. Полузащитники Константин Кучаев, Александр Макаров и Иван Обляков работали в общей группе.
Занятие началось с работы в тренажерном зале и продолжилось на поле, где команда после разминки приступила к квадратам в различных вариациях, а затем сыграла двусторонку, сообщает сайт ЦСКА.
Футболисты "армейцев" Алан Дзагоев, Мариу Фернандес, Ильзат Ахметов и Виктор Васин в данный момент занимаются по индивидуальной программе.
ЦСКА после 14 матчей в чемпионате России занимает пятое место с 23 очками.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vozobnovili-trenirovki-3/
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