Василий Столыпин: "Вопрос журналиста о цирке был провокационным"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин отметил, что вопрос, заданный главному тренеру команды Роберту Евдокимову после матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:3), был провокационным. При этом, по его словам, разговор со специалистом обязательно состоится.

– Я смотрел пресс-конференции и Роберта Евдокимова, и Игоря Шалимова, но там все было нормально, – приводит "Р-Спорт" слова Столыпина. – Остальное, вероятно, осталось вне кадра. Конечно, вопрос был провокационным, на самом деле. Там был вопрос по Роману Воробьеву, и я не думаю, что такой игрок будет какой-то цирк устраивать. Человек после травмы, напряжение в матче чувствовалось. Вопрос провокационный, но то, что Евдокимов не сдержался – будем разговаривать.

Думаю, что и журналист был на эмоциях, и сам тренер. Только после игры, все горячие. Я думаю, что он интересы свои и команды защищал, но, конечно, не в такой форме стоило это делать. При встрече обязательно поговорим, уточним, что там на самом деле было.

Напомним, что по окончании послематчевой пресс-конференции по итогам игры с "Краснодаром" Евдокимов позволил себе нецензурные высказывания в адрес одного из журналистов, задавшего провокационный вопрос.