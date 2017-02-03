Василий Столыпин: "В основном зимняя трансферная кампания "Оренбурга" окончена"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что основная работа клуба на трансферном рынке завершена, но может быть еще одно приобретение. Напомним, в январе к команде присоединились нападающий сборной Словакии Михал Дюриш и белорусский защитник Михаил Сиваков, а также был арендован защитник "Томи" Максим Бордачев.

- В основном зимняя трансферная кампания окончена, - цитирует "Р-Спорт" Столыпина. - Возможно, что кто-то еще появится, но буквально одна кандидатура, и то это не окончательно. По крайней мере, еще работаем над комплектацией состава, не до конца с этим определились.

Раз мы их подписали - значит, довольны этими футболистами. Мы очень взвешенно подходим к каждой кандидатуре. Во всех, кого подписываем, мы уверены. Уверены, что они помогут команде. Я думаю, они достойные игроки - и Дюриш был в национальной сборной Словакии, и Бордачев в национальной сборной Белоруссии. Надеемся, что они помогут справиться с задачей на этот сезон.