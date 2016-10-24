Василий Столыпин: "У "Оренбурга" и "Зенита" общий спонсор? "Не стоит искать черную кошку в темной комнате"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал предстоящий матч 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге, отметив боевой настрой. По его словам, команда постарается добиться положительного результата на выезде.
- Настрой на матч с "Зенитом" боевой, едем показывать хорошую игру и, надеюсь, получится добиться положительного результата, - сказал Столыпин.
- Болельщики других команд считают, что из-за общего спонсора в матче интриги не будет. Что ответите скептикам?
- "Газпром" был спонсором клуба, когда мы играли в первом дивизионе. Сейчас же у "Оренбурга" шесть учредителей. Так что не стоит искать черную кошку в темной комнате. Мы играем в честный футбол. (Сергей АСТАХОВ)
Platinum1991
Оренбург СДАЛ игру Зениту, а все эти разговоры Оренбурга про ..."дадим бой Зениту"... для питерских простаков!!! Им НИКТО НЕ ВЕРИТ!!! Игра ДОГОВОРНАЯ и "красивая игра" в ПОДДАВКИ вам ГАРАНТИРОВАНА! Зенит СКУПИЛ Оренбург на корню. Кто платит, тот и заказывает этот ДОГОВОРНЯК!!! Однозначно!
16:02
Rasmus Teesalu
да к бабке не ходи, поддадутся саниту 0-3
15:14
Ю.Ю.
lordblack ______________ А что, Тосно тоже на трубе сидит?
15:09
pravda1979
Сегодня будет первый ответ на этот вопрос. А в 25-ом туре, в конце апреля, второй. Тогда и сделаем свои выводы.
14:56
Бен Ричардс
Если бы,допустим,"Томь" была скрытым "Газовиком", то ее игра с "Оренбургом" тоже бы никого не интересовала.
14:56
lordblack
В следующем году появится еще Тосно, соответственно + 12 очков Зениту регулярно будут заносить на пару с Газовиком.
14:56
shpasic
когда в вышке играли Спартак-Владикавказ и Спартак-Нальчик, это их не напрягало. или Локомотив из Нижнего Новгорода)
14:47
Бен Ричардс
Я тоже так считаю. Спонсоров может быть хоть сорок шесть, но это ничего не меняет."Оренбург" по сути как был "Газовиком", так им и остаётся.
14:44
Gogy
Какие болельщики так считают? Из редакции Спартак-экспресс?
14:38