Василий Столыпин: "У "Оренбурга" и "Зенита" общий спонсор? "Не стоит искать черную кошку в темной комнате"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал предстоящий матч 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге, отметив боевой настрой. По его словам, команда постарается добиться положительного результата на выезде.

- Настрой на матч с "Зенитом" боевой, едем показывать хорошую игру и, надеюсь, получится добиться положительного результата, - сказал Столыпин.

- Болельщики других команд считают, что из-за общего спонсора в матче интриги не будет. Что ответите скептикам?

- "Газпром" был спонсором клуба, когда мы играли в первом дивизионе. Сейчас же у "Оренбурга" шесть учредителей. Так что не стоит искать черную кошку в темной комнате. Мы играем в честный футбол. (Сергей АСТАХОВ)