14:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Василий Столыпин: "У "Оренбурга" и "Зенита" общий спонсор? "Не стоит искать черную кошку в темной комнате"

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Президент "Оренбурга" Василий Столыпин прокомментировал предстоящий матч 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге, отметив боевой настрой.  По его словам, команда постарается добиться положительного результата на выезде.

- Настрой на матч с "Зенитом" боевой, едем показывать хорошую игру и, надеюсь, получится добиться положительного результата, - сказал Столыпин.

- Болельщики других команд считают, что из-за общего спонсора в матче интриги не будет. Что ответите скептикам?

- "Газпром" был спонсором клуба, когда мы играли в первом дивизионе. Сейчас же у "Оренбурга" шесть учредителей. Так что не стоит искать черную кошку в темной комнате. Мы играем в честный футбол. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Platinum1991

Оренбург СДАЛ игру Зениту, а все эти разговоры Оренбурга про ..."дадим бой Зениту"... для питерских простаков!!! Им НИКТО НЕ ВЕРИТ!!! Игра ДОГОВОРНАЯ и "красивая игра" в ПОДДАВКИ вам ГАРАНТИРОВАНА! Зенит СКУПИЛ Оренбург на корню. Кто платит, тот и заказывает этот ДОГОВОРНЯК!!! Однозначно!

16:02

Rasmus Teesalu

да к бабке не ходи, поддадутся саниту 0-3

15:14

Ю.Ю.

lordblack ______________ А что, Тосно тоже на трубе сидит?

15:09

pravda1979

Сегодня будет первый ответ на этот вопрос. А в 25-ом туре, в конце апреля, второй. Тогда и сделаем свои выводы.

14:56

Бен Ричардс

Если бы,допустим,"Томь" была скрытым "Газовиком", то ее игра с "Оренбургом" тоже бы никого не интересовала.

14:56

lordblack

В следующем году появится еще Тосно, соответственно + 12 очков Зениту регулярно будут заносить на пару с Газовиком.

14:56

shpasic

когда в вышке играли Спартак-Владикавказ и Спартак-Нальчик, это их не напрягало. или Локомотив из Нижнего Новгорода)

14:47

Бен Ричардс

Я тоже так считаю. Спонсоров может быть хоть сорок шесть, но это ничего не меняет."Оренбург" по сути как был "Газовиком", так им и остаётся.

14:44

Gogy

Какие болельщики так считают? Из редакции Спартак-экспресс?

14:38

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