Василий Столыпин: "Со "Спартаком" "Оренбургу" не повезло, это все прекрасно видели"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин после матча 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3) отметил, что команда создала столько моментов, сколько у них не было ни в одной игре. Руководитель добавил, что никаких инцидентов со спартаковскими болельщиками не было.
– По самоотдаче вопросов нет. Нам не повезло, это все прекрасно видели. Моменты были. Мы создали столько, сколько не было ни в одной игре, – цитирует "Р-Спорт" Столыпина. - Прогресс налицо. Понятно, что "Спартак" – это мастеровитая команда, где собраны индивидуально сильные футболисты, есть звезды. Но "Оренбург" в этом матче, наверное, играл лучше "Спартака". Не повезло нам, но счет на табло. Надо поздравить "Спартак" и двигаться дальше.
С болельщиками все было нормально. Мы организовали раздачу каши болельщикам гостей. Болельщики "Спартака" нормально себя повели, вопросов нет, все достойно и адекватно.
Exsorsist
Интересно, насколько мячей договорились Зенит и Газовик в очной встрече? И что потом будет блеять Столыпин. Скорее всего, что Зенит суперклуб всех времен и народов и что 0:6 от такого клуба не стыдно! ))) Как то так.))))
21:53
spetrov
А президент у них серьезный. :) То пропускают меньше многих, то теперь не повезло. Так и вылететь недолго. По недоразумению. :) Хотя команда в матче с ЦСКА мне понравилась. Больше не видел.
21:17
werder63
Столыпин, я не знаю где вы СПЕЦИАЛИСТ, но ТОЧНО НЕ В ФУТБОЛЕ! Повезло -не повело это в рулетке, красное или черное))) А вот исполнительское мастерство - это ГОЛЫ забивать , а не только левые пенальти!
21:12