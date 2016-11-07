Василий Столыпин: "Ситуация с Евдокимовым? Разберемся внутри клуба"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин в интервью "СЭ" выразил мнение, что нецензурные выражения, употребленные Робертом Евдокимовым после матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:3) в адрес одного из журналистов и пресс-атташе соперника, не красят специалиста. При этом глава сине-белых подчеркнул, что инцидент произошел за рамками официального мероприятия.

- Матч омрачил скандал на пресс-конференции. Что думаете о произошедшем?

- Хочется, чтобы ваши коллеги задавали вопросы по игре. А здесь речь шла о цирке, тренеру будто предъявили что-то. Это было оскорбление Роберта Евдокимова и команды. Видел запись с пресс-конференции, читал отзывы. На видео четко видно, что Роберт Геннадьевич корректно ответил на провокационный вопрос. А то, что случилось после, было вне рамок официального мероприятия.

- Как отнеслись к жесткому ответу Евдокимова?

- Это эмоции, он не выдержал и поддался на провокацию. Позади 90 минут напряженного матча, он еще не отошел от событий на поле. Евдокимов защитил свою команду. Он никогда не позволит назвать игру своих подопечных цирком, а себя - клоуном. При этом тренер уважительно отозвался о сопернике во время флеш-интервью, на самой пресс-конференции. И Игорь Шалимов тоже хорошо отвечал, у специалистов не было претензий друг к другу.

- Нет опасений, что комитет по этике может заинтересоваться этим эпизодом?

- Мы разберемся внутри клуба. Такие выражения не красят Роберта Геннадьевича. Но заметьте, что ситуация в Краснодаре произошла по окончании официальной части матча. (Сергей АСТАХОВ)