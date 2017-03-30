14:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Василий Столыпин: "Оренбургу" не нужно никакое дополнительное стимулирование перед игрой со "Спартаком"

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Президент "Оренбурга" Василий Столыпин заявил, что его клуб не нуждается в дополнительном стимулировании перед матчем 21-го тура чемпионата России со "Спартаком". Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты "Локомотива" в случае победы над красно-белыми в прошлом туре могли получить по 30 тысяч евро от "Зенита".

- Нас настраивать дополнительно не надо. Все понимают, где мы находимся, - цитирует "Р-Спорт" Столыпина. Нам не важно – чемпион, будущий чемпион, вице-чемпион – нам со всеми надо играть на победу. У нас другого пути нет.

Я не сторонник стимулирования. Так что никакого стимулирования у нас нет. У нас стоит задача – остаться в премьер-лиге. Плюс понятно, что "Спартак" – это хороший раздражитель. Выиграть у "Спартака" – это всегда престижно. Вот самый главный стимул. В общем, к нам никто не обращался с этим вопросом, и, думаю, никто не обратится. Мы такими вопросами не занимаемся.

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http://rsport.ru/football/20170330/1118331699.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Островзаячий

Скоро Спартак Тамбов поднимется, уравняет.Жаль Гинер сдулся, какой-нибудь СКА протолкнул.Вот интрига была бы.

16:05

Logva

ВАСИЛИЙ СТОЛЫПИН: "ОРЕНБУРГУ" НЕ НУЖНО НИКАКОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ,у нас и так спонсор ГАЗПРОМ так что мы просто обязаны отбирать очки у "народных"!!!

15:48

баламошка

Испражнение, почему после пришествия Газпрома численность бомжей выросла в 10 раз? Вы лучше размножаетесь в газовой атмосфере?

15:45

баламошка

Бомжи -2. Долбаное позорище. Запрещено иметь 2 команды в Премьер лиге, так газпромыши бумажки переписали и всё шито-крыто.

15:09

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