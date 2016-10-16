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Василий Столыпин: "Оренбург" прошел адаптацию в премьер-лиге"

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Президент "Оренбурга" Василий Столыпин отметил, что команда успела адаптироваться к игре в премьер-лиге. Сегодня подопечные Роберта Евдокимова одержали первую победу в элитном дивизионе, обыграв "Томь" - 3:1. 

- Дело не в том, что "долго", а в том, что мы были уверены, что эти победы придут, - цитирует "Р-Спорт" Столыпина. - Я всегда говорил, что верю в команду и верю в тренера. Сколько у меня не выпытывали: "А может пора"… Нет, не пора! Все идет правильно. Нужно было время на адаптацию. Я думаю, что адаптацию мы уже прошли. По крайней мере, видно, что команда становится взрослее, соответствует уровню премьер-лиги.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161016/1110867051.html

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