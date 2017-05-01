Василий Столыпин: "Не знаю, как назвать пенальти. Его не было, это ошибка судьи"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин после матча 26-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) заявил, что главный арбитр встречи Сергей Карасев ошибся в назначении пенальти в ворота его команды. Руководитель считает, что никакого 11-метрового в этой ситуации не было.

– По тому, как складывалась игра, недоволен результатом, – цитирует "Р-Спорт" Столыпина. – Мы должны были брать три очка. Претензий к команде нет. Понятно, что была очень напряженная игра за шесть очков, Но мы вели в счете, а как назвать случившееся на 85-й минуте, я не знаю. Ошибка судьи, которая повлияла на результат. Ведь там не было пенальти. Что-то в последнее время нам часто пенальти ставят. Здесь ошибка, которая повлияла на результат. Судья такой квалификации не должен так ошибаться.

"СЭ" вел трансляцию матча //

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