18:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Василий Столыпин: "Не против видеофиксации голов. Но где взять деньги?"

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Президент "Оренбурга" Василий Столыпин положительно отозвался об инициативе "Зенита" рассмотреть вопрос о внедрении системы видеофиксации голов в чемпионате России. Он отметил, что все упирается в стоимость.

– Не против видеофиксации в футболе, – сказал Столыпин. – Ни у кого сомнения не возникнут, да и к судьям меньше претензий будет, а то на них оказывается огромное давление. У них есть считанные секунды для вынесения решения на поле, а технологии помогут избежать ошибок.

– Готовы будете установить систему?

– А сколько это будет стоить? Нужно знать цены, чтобы рассуждать сейчас. Могу сказать так: желание есть, но в бюджете такие траты не предусмотрены. Если РФПЛ поможет, то будем рады. (Сергей АСТАХОВ)

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