Василий Столыпин: "Меньше "Оренбурга" пропустил только ЦСКА и "Спартак"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин подчеркнул, что команде необходимо какое-то время, чтобы адаптироваться в высшем дивизионе чемпионата России. По его словам, у сине-белых есть определенные проблемы в атаке, но это поправимо.

- Как оцените старт сезона для "Оренбурга"? Вроде бы почти не проигрываете, но и побед пока нет...

- Конечно, очков маловато. Но команда только вышла из ФНЛ, дайте нам время освоиться! У нас шесть человек из второй лиги. Из второй!

- Почему же не получилось как следует усилиться?

- Да при чем тут это? Ребята прошли с командой весь путь до премьер-лиги. Как можно было не дать им шанс проявить себя?! Так просто честнее. По-человечески правильнее.

К тому же мы пока во всех матчах выглядели достойно. Да, в двух первых турах уступили. Но кому? Чемпиону и вице-чемпиону прошлого сезона. А потом было четыре ничьих, с "Рубином" чуть-чуть не дотерпели до победы. Весьма достойно, разве нет?

- Но "Оренбург" многие уже успели прозвать скучной командой, одни нулевые ничьи. Вас такой образ клуба устраивает?

- Да, есть проблемы в атаке, но все поправимо. Опять же мы только делаем первые шаги в элите. Нет, можно, конечно, помчаться вперед забивать. А толку? Вон, "Арсенал" против "Зенита" сыграл... Получил 0:5 при своих зрителях.

Мы и не скрываем, сейчас нам главное - закрепиться. Строго действовать в обороне, искать свой шанс у чужих ворот. Мы пропустили всего три мяча. Меньше только ЦСКА и "Спартак". У "Зенита" столько же. (Филипп ПАПЕНКОВ)