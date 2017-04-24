Василий Столыпин: "Кержаков улетел в Германию. Операции не потребуется"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин подтвердил информацию о том, что вратарь Михаил Кержаков отправился в Германию для прохождения медицинского обследования. По словам главы клуба, пока рано говорить о сроках восстановления голкипера, у которого проблемы с коленом. Он отметил что, хирургического вмешательства Кержакову не потребуется.

Напомним, что 30-летний россиянин выступает за "Оренбург" на правах аренды с зимы 2017 года. В последний раз он выходил на поле 10 апреля во встрече 22-го тура с "Уралом" (0:2). В чемпионате России в составе нынешней команды провел пять матчей, пропустил шесть голов. Всего же в сезоне на его счету 13 матчей и 13 пропущенных голов.

- Михаил Кержаков продолжает курс лечения. Сейчас он улетел в Германию на обследование, - сказал Столыпин. - Пока неизвестно, когда вратарь сможет вернуться на поле. Это зависит от многих факторов - то степени тяжести травмы, от организма и времени.

- У него проблемы с коленом?

- Да.

- Хирургическое вмешательство может потребоваться?

- Речи об этом пока не идет.

- Что говорят врачи?

- Медицина пока ничего не говорит. Доктора наблюдают за Мишей.

- Кержаков арендован у "Зенита" до конца сезона. Планируете продолжить сотрудничество?

- Пока с ним по этому поводу не говорили. Думаю, пообщаемся чуть позже.

- Желание сохранить вратаря есть?

- Конечно. Обязательно будем разговаривать с ним. (Сергей АСТАХОВ)