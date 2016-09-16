12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Василий Столыпин: "Интерес к матчу со "Спартаком" в Оренбурге выше, чем к матчу с ЦСКА"

0
0
0
11

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин уверен, что команда даст бой "Спартаку" в матче 7-го тура чемпионата России. По его словам, город живет предстоящей игрой.

- Матчи с такими клубами, как "Спартак", собственно, то, ради чего выходили в премьер-лигу?

- Конечно! Город живет предстоящей игрой, ажиотаж огромный. Все разговоры кругом только о "Спартаке". У нас уже был исторический матч с ЦСКА, но сейчас интерес даже выше.

- Фанатов гостей не опасаетесь? Примете особые меры безопасности?

- Ничего экстраординарного, у нас в этом плане все налажено. И с полицией, и со "Спартаком" в постоянном контакте.

- То, что москвичи сейчас набрали ход и идут на первом месте, - только плюс для атмосферы?

- Именно так. И тем ценнее будет победа, если мы ее добьемся. Легко гостям точно не будет. Думаем только о трех очках! Я уверен, ребята дадут бой. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Опрос

Останется ли "Спартак" лидером РФПЛ после матча с "Оренбургом"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Promesov

spetrov - люди на открытие сезона пришли, а примазывать это к популярности коней глупо

13:48

US46

И это ещё ЦСКА чемпион, а Спартак в кризисе!)) А представте, какая была бы статистика, если бы Спартак был чемпионом, а кони 15 лет не выигрывали.)) Да на них бы вообще никто не ходил бы.))

13:48

US46

spetrov Ты выборку в целом смотри, а не один матч, вырванный из контекста.)) Например, сводную таблицу посещаемости команды в гостях за весь чемпионат.))

13:44

Jean4

spetrov Встреча 1-го тура проходила в субботу в 20.30, игра же 5-го тура была в воскресенье в 21.30. Сравнивать не совсем корректно.

13:34

spetrov

US46, предлагаю посмотреть количество посетителей матчей Анжи-ЦСКА и Анжи-Спартак, состоявшихся в этом году, и перестать наконец выдавать свои фантазии за реальность.

13:26

waleriy

Тут разговора даже нет, Спартак самая популярная команда в России. В каждом городе России больше половины населения болеет за Спартак. Даже в Питере большая часть населения города болеет за Спартак.СТАТИСТИКА.

13:24

Никифор

Дело в другом, спам они грохнут, а вот с ЦСКА играть сложнее.

13:14

US46

Если посмеотреть на статистику посещаемости, то интерес к Спартаку в любом городе выше, чем к ЦСКА и Зениту.)

12:59

баламошка

Молодцы, оренбуржцы! Так держать! А теперь проиграйте, пожалуйста)

12:50

Promesov

Болела_23 - ну это да, но такая возможность трольнуть коней. Похоже Столыпин тайный болельщик Спартака, после Оренбурга разумеется.

12:48

Болела_23

Ну это естественно,что выше.

12:41

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ