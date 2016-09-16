Василий Столыпин: "Интерес к матчу со "Спартаком" в Оренбурге выше, чем к матчу с ЦСКА"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин уверен, что команда даст бой "Спартаку" в матче 7-го тура чемпионата России. По его словам, город живет предстоящей игрой.
- Матчи с такими клубами, как "Спартак", собственно, то, ради чего выходили в премьер-лигу?
- Конечно! Город живет предстоящей игрой, ажиотаж огромный. Все разговоры кругом только о "Спартаке". У нас уже был исторический матч с ЦСКА, но сейчас интерес даже выше.
- Фанатов гостей не опасаетесь? Примете особые меры безопасности?
- Ничего экстраординарного, у нас в этом плане все налажено. И с полицией, и со "Спартаком" в постоянном контакте.
- То, что москвичи сейчас набрали ход и идут на первом месте, - только плюс для атмосферы?
- Именно так. И тем ценнее будет победа, если мы ее добьемся. Легко гостям точно не будет. Думаем только о трех очках! Я уверен, ребята дадут бой. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Promesov
spetrov - люди на открытие сезона пришли, а примазывать это к популярности коней глупо
13:48
US46
И это ещё ЦСКА чемпион, а Спартак в кризисе!)) А представте, какая была бы статистика, если бы Спартак был чемпионом, а кони 15 лет не выигрывали.)) Да на них бы вообще никто не ходил бы.))
13:48
US46
spetrov Ты выборку в целом смотри, а не один матч, вырванный из контекста.)) Например, сводную таблицу посещаемости команды в гостях за весь чемпионат.))
13:44
Jean4
spetrov Встреча 1-го тура проходила в субботу в 20.30, игра же 5-го тура была в воскресенье в 21.30. Сравнивать не совсем корректно.
13:34
spetrov
US46, предлагаю посмотреть количество посетителей матчей Анжи-ЦСКА и Анжи-Спартак, состоявшихся в этом году, и перестать наконец выдавать свои фантазии за реальность.
13:26
waleriy
Тут разговора даже нет, Спартак самая популярная команда в России. В каждом городе России больше половины населения болеет за Спартак. Даже в Питере большая часть населения города болеет за Спартак.СТАТИСТИКА.
13:24
Никифор
Дело в другом, спам они грохнут, а вот с ЦСКА играть сложнее.
13:14
US46
Если посмеотреть на статистику посещаемости, то интерес к Спартаку в любом городе выше, чем к ЦСКА и Зениту.)
12:59
баламошка
Молодцы, оренбуржцы! Так держать! А теперь проиграйте, пожалуйста)
12:50
Promesov
Болела_23 - ну это да, но такая возможность трольнуть коней. Похоже Столыпин тайный болельщик Спартака, после Оренбурга разумеется.
12:48
Болела_23
Ну это естественно,что выше.
12:41