Василий Столыпин: "Интерес к матчу со "Спартаком" в Оренбурге выше, чем к матчу с ЦСКА"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин уверен, что команда даст бой "Спартаку" в матче 7-го тура чемпионата России. По его словам, город живет предстоящей игрой.

- Матчи с такими клубами, как "Спартак", собственно, то, ради чего выходили в премьер-лигу?

- Конечно! Город живет предстоящей игрой, ажиотаж огромный. Все разговоры кругом только о "Спартаке". У нас уже был исторический матч с ЦСКА, но сейчас интерес даже выше.

- Фанатов гостей не опасаетесь? Примете особые меры безопасности?

- Ничего экстраординарного, у нас в этом плане все налажено. И с полицией, и со "Спартаком" в постоянном контакте.

- То, что москвичи сейчас набрали ход и идут на первом месте, - только плюс для атмосферы?

- Именно так. И тем ценнее будет победа, если мы ее добьемся. Легко гостям точно не будет. Думаем только о трех очках! Я уверен, ребята дадут бой. (Филипп ПАПЕНКОВ)