Василий Столыпин: "Игра с "Кайратом" показала, что "Оренбург" умеет забивать"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин подчеркнул, что руководство клуба доверяет главному тренеру Роберту Евдокимову. По словам главы сине-белых, победа в товарищеском матче с "Кайратом" (3:2) должна придать команде психологической уверенности в преддверии встречи 10-го тура чемпионата России с "Томью".

- Надеюсь, что команду прорвет в нападении в матче с "Томью", нам нужна победа, игра будет боевой, - сказал Столыпин. - Последняя товарищеская игра с "Кайратом", в которой "Оренбург" одержал победу, показала, что ребята забивать умеют. Это придаст им психологической уверенности, команда поверила, что она может выигрывать. Здорово проявил себя Прудников, оформивший дубль. Паники никакой в команде нет, все трудности преодолимы. Мы доверяем тренерскому штабу.

Напомним, что оренбуржцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка и не одержав ни одной победы. В девяти матчах команда забила три гола, два из них - с пенальти.(Сергей АСТАХОВ)