 Василий Столыпин: "Будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от игр со "СКА-Хабаровском". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Василий Столыпин: "Будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от игр со "СКА-Хабаровском"

0
0
0
0

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин заявил, что будущее главного тренера команды Роберта Евдокимова зависит от выполнения задачи по сохранению прописки в РФПЛ. "Оренбург" занял 13 место в чемпионате России и в стыковых матчах оспорит со "СКА-Хабаровском" право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне. Первая игра состоится в Хабаровске 25 мая, ответная пройдет в Оренбурге 28 мая.

– Итоги сезона можно будет подводить, когда сыграем стыковые матчи, – цитирует ТАСС Столыпина. – Задача еще не выполнена, мы еще не остались в премьер-лиге, поэтому нужно выигрывать. О будущем тренерского штаба говорить пока рано, оно зависит от выполнения задачи. Сейчас думаем о стыковых матчах и не отвлекаемся на другие дела.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4269344

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий