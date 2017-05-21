Василий Столыпин: "Будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от игр со "СКА-Хабаровском"

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин заявил, что будущее главного тренера команды Роберта Евдокимова зависит от выполнения задачи по сохранению прописки в РФПЛ. "Оренбург" занял 13 место в чемпионате России и в стыковых матчах оспорит со "СКА-Хабаровском" право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне. Первая игра состоится в Хабаровске 25 мая, ответная пройдет в Оренбурге 28 мая.

– Итоги сезона можно будет подводить, когда сыграем стыковые матчи, – цитирует ТАСС Столыпина. – Задача еще не выполнена, мы еще не остались в премьер-лиге, поэтому нужно выигрывать. О будущем тренерского штаба говорить пока рано, оно зависит от выполнения задачи. Сейчас думаем о стыковых матчах и не отвлекаемся на другие дела.