Василий Ладюк нанесет символический удар по мячу в матче ЦСКА – "Тосно"

Знаменитый российский оперный певец, ведущий солист Московского Театра "Новая Опера" Василий Ладюк нанесет первый удар по мячу в матче 19-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Тосно", информирует пресс-служба армейцев.

Ладюк, который является болельщиком армейцев, принимает участие в оперных постановках ведущих оперных театров России и мира: Большой театр, Мариинский театр, Метрополитен Опера, Хьюстон Гранд Опера, Ла Скала, Норвежская королевская опера и других. Он также является художественным руководителем Музыкального фестиваля "Опера Live".

Напомним, что матч ЦСКА – "Тосно" состоится 1 декабря, начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.