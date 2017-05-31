Василий Кульков: "Продление контракта с Каррерой – это вполне логично"

Бывший футболист "Спартака" Василий Кульков считает, что у наставника красно-белых Массимо Карреры есть хорошая мотивация в еврокубках и перспективы. По информации "СЭ" итальянец подпишет новое соглашение со "Спартаком" на два года.

– Сезон показал, что Каррера очень хорошо справился со своими обязанностями и привел "Спартак" к чемпионству. Поэтому я думаю, что продление контракта – это вполне логично, – сказал Кульков. – Останется ли у него запал после завоевания золотых медалей? Это ведь еще не все вершины. Перед "Спартаком" стоят и другие задачи, в еврокубках, например. Это хорошая мотивация.

Каррера перезаключил контракт с клубом на два года и это хороший срок, чтобы посмотреть, на что команда будет претендовать в будущем. Тренер может спокойно работать, тем более у него есть хороший состав и перспективы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)