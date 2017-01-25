Василий Коновалов: "Видимо, Риера решил осесть в России"

Тренер по физподготовке Василий Коновалов в интервью "СЭ" отметил хорошую готовность бывшего полузащитника сборной Испании Альберта Риеры. Экс-игрок "Ливерпуля" близок к переходу в "Томь".

– Риера – режимщик?

– Да. Очень щепетильно относится ко всем тренировочном моментам. Возраст не является для него помехой. Способен несколько лет поиграть в России.

– Он искал команду только в России?

– Да. Я недавно узнал, что он еще в 2009 году женился на нашей омской красавице. Видимо, решил осесть в нашей стране. Что ж, это его выбор. Он мне сказал, что собирается работать с "Томью", полетел на сбор. Считаю, "физики" ему должно хватить, чтобы закрепиться в составе.

– Чем вас поразил Риера?

– Игроки не любят заниматься развитием выносливости. На последней тренировке он бежал кросс 10 километров. И смог пробежать последний километр этой 10-ки почти за четыре минуты. То есть смог развить такую скорость и получил кайф от процесса. В общем, Альберт понял, что еще чего-то стоит, почувствовал уверенность в своих силах. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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