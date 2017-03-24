13:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Василий Голубев: "Предложил Бердыеву продолжить работу с "Ростовом"

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что во время встречи с вице-президентом и тренером "Ростова" Курбана Бердыева предложил специалисту продолжить работу с командой. Голубев отметил, что он встретится с тренером еще раз, чтобы обсудить планы развития команды.

– Мы встречались с Бердыевым в начале марта, – цитирует ТАСС Голубева. – Я предложил Курбану Бекиевичу продолжить работу с "Ростовом". С Бердыевым в плотном контакте работает мой первый заместитель, оперативно обсуждаются все текущие вопросы, в том числе финансовые. Мы договорились с Курбаном Бекиевичем еще раз встретиться и подробно обсудить планы развития клуба.

Бердыев работает с "Ростовом" с 2014 года. В текущем сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов и дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил "Манчестер Юнайтед". На данный момент команда идет на седьмой строчке в чемпионате России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4122409

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КОММЕНТАРИИ (1)
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scorpio2018

А долги перед клубом он погасить не предложил?

13:38

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