Василий Березуцкий: "Второй тайм с "Зенитом" надо провести как первый, но забить"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий выразил мнение, что команда владеет преимуществом в матче 14-го тура чемпионата России против "Зенита". По словам футболиста, во второй половине встречи необходимо воплощать преимущество в голы.

- Моменты пока возникали только со стандартов. Преимущество территориальное есть, надо воплотить его в голы, - сказал Василий Березуцкий в эфире канала "Наш футбол".

- Почему сдали в концовке тайма?

- Невозможно все 45 минут играть в одном темпе, немного устали, отошли назад.

- Как планируете провести второй тайм?

- Так же, как первый, но забьем.

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"