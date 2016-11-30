Василий Березуцкий: "Вот мы закончим – и новые защитники обязательно появятся"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью "СЭ" объяснил отсутствие молодых игроков обороны сложностью позиции. По его словам, юным футболистам не хватает опыта и понимания, как необходимо располагаться на поле.

– Если ЦСКА зимой не усилится, о шансах на золото можно забывать? - вопрос Березуцкому.

– Наши лидеры не молодеют, прибавить уже невозможно. То есть нужно просто поддерживать себя в нормальном состоянии. Но можно провести параллели с Европой. Часто бывает, что когда клуб строит стадион, то возникают определенные финансовые трудности, что отражается на селекции. Сейчас наша арена возведена, боремся за попадание в Лигу Европы и шансы на первое место не потеряны. Никто же не знает, что будет весной.

– Но укрепляться-то нужно?

– Да, конечно. Играть такой обоймой мы, конечно, можем, только если никто не травмирован. А в связи с тем, что футболисты периодически получают повреждения, для нас это становится поистине космическими потерями.

– Почему в основу ЦСКА из молодежного состава пробиваются нападающие – тот же Чалов, ранее Базелюк, хавбек – Головин, Гордюшенко, но не центральные защитники?

– У нас вообще в премьер-лиге не так много молодых футболистов этого амплуа. Опять же нужно выигрывать конкуренцию. На этой позиции нужен серьезный опыт, понимание, как необходимо располагаться на поле. Юным ребятам этого как раз часто и не хватает. Ну ничего страшного. Вот мы закончим – и новые центральные защитники обязательно появятся. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью с Василием Березуцким