Василий Березуцкий: "В чемпионате России интереснее остальных выглядят ЦСКА и "Краснодар"

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил игру команды в нынешнем сезоне. Также он выделил "Краснодар".
- Как вам нынешний ЦСКА, "пионеротряд Виктора Гончаренко"?
- По-моему, все очень даже неплохо! Команда играет здорово, у нее есть свой стиль, рисунок. Ребята выкладываются. Армейцы уже выдавали потрясающие матчи в этом году. Слежу за ЦСКА, посмотрел где-то 90 процентов игр. Многое приятно удивило. Я рад. Клуб держит марку, команда идет в лидерах чемпионата.
- На что могут претендовать армейцы в этом сезоне?
- В принципе, по качеству игры, рисунку, армейцы могут замахнуться на самые высокие места. На мой взгляд, сейчас именно ЦСКА и "Краснодар" выглядят интереснее остальных. (Виталий Айрапетов).
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/reviews/vasiliy-berezuckiy-aleksey-berezuckiy-cska-vitess-leonid-sluckiy-1488534/