Василий Березуцкий: "В чемпионате России интереснее остальных выглядят ЦСКА и "Краснодар"

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий отметил игру команды в нынешнем сезоне. Также он выделил "Краснодар".

- Как вам нынешний ЦСКА, "пионеротряд Виктора Гончаренко"?

- По-моему, все очень даже неплохо! Команда играет здорово, у нее есть свой стиль, рисунок. Ребята выкладываются. Армейцы уже выдавали потрясающие матчи в этом году. Слежу за ЦСКА, посмотрел где-то 90 процентов игр. Многое приятно удивило. Я рад. Клуб держит марку, команда идет в лидерах чемпионата.

- На что могут претендовать армейцы в этом сезоне?

- В принципе, по качеству игры, рисунку, армейцы могут замахнуться на самые высокие места. На мой взгляд, сейчас именно ЦСКА и "Краснодар" выглядят интереснее остальных. (Виталий Айрапетов).

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