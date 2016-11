ЦСКА на своей официальной странице в Instagram опубликовал фрагмент занятия в тренировочном зале. Тренер по физподготовке Паулино Гранеро что-то говорит защитнику Василию Березуцкому, на что тот демонстрирует свой пресс и говорит специалисту: "I'm better than you" ("я лучше тебя").

