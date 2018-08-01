Василий Березуцкий рассказал, чем крут Гончаренко

Завершивший карьеру Василий Березуцкий в интервью Championat.com рассказал о совместной работе с тренером Виктором Гончаренко.
– Чем крут Гончаренко?
– Своими тактическими схемами – раз. Умением иногда наорать, а иногда подбодрить в нужный момент – два. Он лично занимается аналитикой, пробует новое, не боится брать наработки других людей – берёт отовсюду лучшее. В общем, прогрессивный молодой тренер.
– Гончаренко кидался водой в перерыве матча в ЦСКА – "Зенит". Как реагировали?
– После Валерия Георгиевича я не реагирую вообще ни на какие вещи. Что бы человек ни делал – меня ничем не прошибёшь. Ну, вода, так вода. Но я говорю про себя. Для ребят это может быть большой эмоциональный заряд, паника.
– А если в вас попадет?
– Пофигу. Сидим дальше.
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https://www.championat.com/football/news-3504059-v-berezuckij-my-s-bratom-kalechili-svojo-zdorove.html