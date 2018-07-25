Василий Березуцкий: "Обязательно приду на сектор с фанатами и помашу шарфами"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий, объявивший о завершении карьеры, отметил, что ему очень грустно уходить из клуба. Однако, по его словам, организм уже не выдерживает таких нагрузок.

– Конечно, тяжело, когда ты провел в одном клубе 16 лет, когда ты просыпался каждое утро и думал о следующей игре, о ЦСКА и тренировках, – отметил Березуцкий в интервью клубному телевидению. – Сейчас появится больше свободного времени. Конечно, тяжело, но это решение принималось не один год. 36 лет – это такой возраст, когда пора заканчивать. Это не 28 и не 29. Если организм уже не позволяет выдерживать те нагрузки, который в есть в российской премьер-лиге. Футбол когда-то нужно заканчивать. Каждый футболист должен это понимать.

– Эти 16 лет – самое счастливое время в жизни?

– Конечно. Это моя молодость, моя радость, надежды. Это лучшие воспоминания в моей жизни. Я даже не мог представить, что мы выиграем столько трофеев и добьемся такого успеха. Мы выиграли Кубок УЕФА, что было потрясающе. Это было невероятно.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за эту поддержку. Она была все 16 лет. Хочу сказать им большое спасибо. Без них ничего бы не получилось. Надеюсь, на протяжении всей жизни мы будем всегда вместе. Хотя бы в мыслях.

– Когда и где мы вас увидим на матчах ЦСКА?

– Сейчас пойду к Роману Юрьевичу, попрошу три билета в 201-й сектор. Может быть, как ветерану команды он выделит мне эти три билета.

– Не думали о новой роли в клубе?

– Пока не знаю, в какой. Не могу себе представить, чем хочется заниматься. Надо какое-то время, чтобы осознать себя, понять. Нужно немного устать, чтобы понять, чем хочется заниматься. Не от чего пока зарекаться не буду.

За этот сезон я обязательно приду на сектор с фанатами и помашу шарфами. Драйвово. Особенно, когда станет чуть похолоднее, сидеть будет тяжело, попрыгаю с ребятами.

– Может быть, в дерби?

– Посмотрим.