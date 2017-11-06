Василий Березуцкий: "Не знал, что матч с "Базелем" будет для нас с братом 1000-м"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий признался, что только во время матча 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2) осознал значимость того, что он с братом Алексеем на двоих провели в составе армейцев 1000 матчей. Болельщки посвятили игрокам баннер достижению игроков оборону, которое они установили в матче Лиги чемпионов с "Базелем" (2:1).

– Не скажу, что это было очень эмоциональнно после "Базеля", – сказал Березуцкий в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". – На матче с "Локомотивом" я сидел (защитник остался в запасе в игре 16-го тура чемпионата России. – Прим. "СЭ") и увидел перфоманс, а болельщики скандировали ""Вася! Леша!", было очень приятно. Я понял, что это большая цифра.

В детстве ты ставишь какие-то цели, но не думаешь, что к ним придешь. Это - одна из тех цифр, которая достойна уважения. Самому приятно, что болельщики придают этому такое значение.

Я никогда пристально не следил за статистикой. Сейчас футбол в России идет к тому, что пресс-службы клубов пристально следят за рекордами и статистикой. Ее стали больше замечать, больше говорить об этом. Даже если не слежу, мне об этом обязательно напомнят. Я, например, не знал, что в Базеле будет 1000-й матч. Сейчас футбол в России идет к тому, что такие рекорды не проходят незамеченными.

Напомним, встреча в против "Базеля" стала для Василия 511-й в составе ЦСКА, а его брат Алексей в 489-й раз появился на поле в составе армейцев. Алексей впервые сыграл за ЦСКА 8 мая 2002 года против "Торпедо", а Василий – 17 июля того же года – против "Крыльев Советов".

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