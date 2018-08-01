Василий Березуцкий: "На ТВ я точно не могу себя представить. Это скучновато"

Завершивший карьеру Василий Березуцкий в интервью Championat.com рассказал о своем будущем.

– Чем теперь займетесь?

– Не знаю. Мне за последнее время поступило четыре предложения. Я не представляю, что мне будет приносить драйв и эмоции. До зимы буду в поисках себя. Мне до сих пор тяжело смотреть футбол, потому что я устал от него.



– Из четырех предложений сколько связано с футболом?

– Одно. Я для себя не могу пока ответить, чем хочу заняться.

– Представляете себя тренером?

– Не исключено. Мы же учимся на лицензию. Хотя я не гонюсь за тренерской работой. Не понимаю, зачем мне сейчас заниматься примерно тем же самым, от чего я немного устал. Хотя уже много футбольных предложений.

– Вы же говорили, что предложений четыре. Ладно, пять.

– Это я только о тех, что поступили за последний день. А вообще у меня много предложений войти в тренерский штаб. Где-то и главным тренером – от уровня команды зависит. Но я пока взял паузу до зимы. Хотя, может, через полгода предложений вообще не будет.

– На ТВ пойдете работать?

– Я пока не знаю, что мне нравится. Но на ТВ я точно не могу себя представить. Это скучновато.

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