Василий Березуцкий: "Мы с братом калечили здоровье. Всей этой работой мы издевались над организмом"

Завершивший карьеру в 36 лет Василий Березуцкий в интервью Championat.com заявил, что из-за проблем со здоровьем уже не мог полноценно помочь ни ЦСКА, ни сборной России.



– А что конкретно болело? Почему было тяжело играть?

– Есть определённые показатели крови, которые у нас с братом очень сильно завышены на протяжении трех лет. С этим можно играть, но такое бьёт по организму. АЛТ и АСТ – печёночные показатели.

Есть еще креатинкиназа, которая показывают, насколько наши мышцы способны выдерживать нагрузку. Если в нормальном состоянии у футболиста она в районе 250-400 после игры, то у меня подскакивает до 1500. В итоге я только и занимаюсь тем, что сгоняю её до следующей игры.

Это удары по печени, организм не восстанавливается. Словно зубная боль на протяжение трёх лет – болит, болит и болит. Каждый раз выдерживать нагрузки всё тяжелее.

– То есть это не только показатели крови, но еще и ощущения?

– Конечно. Нагрузку перенесу, но потом три дня, как старенькая бабушка, не могу встать, разогнуться. Все эти передвижения действительно похожи на те, что бывают у старого человека: начинают болеть мышцы, суставы, шея, периодически тяжело заснуть. Всё это наслаивается, и в какой-то момент ты не выдерживаешь.

– Когда это началось?

– Примерно три-четыре года назад, когда начали сдавать раз в две недели кровь на анализы. С этим пробовали бороться, но никак не получилось.

Профессиональный спорт сам по себе опасен. Если футболист долго играет, то становится инвалидом. Мы калечили свое здоровье.

Всей этой работой мы издевались над своим организмом, что могло привести к серьезным нарушениям. Но дело не только в этом. Главное – было понимание, что уже полноценно не получается помочь ни ЦСКА, ни сборной.

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