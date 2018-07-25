21:52 | Футбол — РПЛ

Василий Березуцкий может вернуться в футбол

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий, объявивший о завершении карьеры, в разговоре с главным тренером команды Виктором Гончаренко отметил, что еще может вернуться в футбол. По его словам, он не исключает того, что не сможет без этого и захочет играть.

 
2003 год. Алексей и Василий БЕРЕЗУЦКИЕ."Березуцкие всем доказали, что они не "деревянные"

– Вася поторопился, – отметил Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

– Все возможно, – парировал Березуцкий.

– Мы уже говорили о таком понятии как "эффект Скоулза". Он отдохнул и потом выдал великолепный сезон, – пояснил Гончаренко.

– Может, пройдет три недели после объявления… Потом как пойму, что мне хочется играть в футбол и обратно прибегу, – отметил Березуцкий.

– Вот это правильный ответ, – заключил Гончаренко.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=2H2CLNge4lk

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