Василий Березуцкий может вернуться в футбол

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий, объявивший о завершении карьеры, в разговоре с главным тренером команды Виктором Гончаренко отметил, что еще может вернуться в футбол. По его словам, он не исключает того, что не сможет без этого и захочет играть.

– Вася поторопился, – отметил Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.

– Все возможно, – парировал Березуцкий.

– Мы уже говорили о таком понятии как "эффект Скоулза". Он отдохнул и потом выдал великолепный сезон, – пояснил Гончаренко.

– Может, пройдет три недели после объявления… Потом как пойму, что мне хочется играть в футбол и обратно прибегу, – отметил Березуцкий.

– Вот это правильный ответ, – заключил Гончаренко.