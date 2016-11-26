Василий Березуцкий: "ЦСКА с Дзагоевым играл бы так же"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в перерыве домашнего матча 15-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что в случае появления на поле Алана Дзагоева с первых минут команда действовала бы по той же схеме. По словам защитника, погода никого не удивляет, так как игроки обеих команд давно привыкли играть осенью.

– Мы уже играли с такой же схемой против "Арсенала", – сказал Березуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – Понтус Вернблум действует активно, создает опасности у чужих ворот. Изначально ЦСКА должен был играть с Дзагоевым на фланге.

Погода не удивляет, с учетом того, что сейчас конец ноября. Мы уже так провели не один матч, поэтому успели адаптироваться.